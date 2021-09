Bari, due incidenti in poche ore: muore motociclista di 25 anni e un anziano di 85 anni

Domenica 19 Settembre 2021, 22:10 - Ultimo aggiornamento: 22:11

Due incidenti in poche ore a Corato, in provincia di Bari. Due persone sono morte.

Il primo incidente si è verificato questa sera: un 25enne è deceduto sulla complanare della provinciale 231, al confine tra le province di Bari e Bat. Il 25enne, Giuseppe Lestingi, di Trani, era alla guida di una moto di grossa cilindrata che si sarebbe scontrata frontalmente con una Fiat Panda. La ragazza, passeggera della moto, anche lei di Trani, è rimasta ferita e trasportata in ospedale ad Andria ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la conducente dell'auto. I rilievi sono affidati ai carabinieri e agli agenti della polizia locale.

Alcune ore prima, su via San Magno alla periferia della stessa città, è morto l'85enne Fedele Tarantini, di Corato. A quanto si apprende l'anziano era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ad una curva, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro. «Una domenica drammatica, sulle strade, che scuote profondamente la nostra comunità. Grande dolore»: è il commento, affidato ai social, del sindaco di Corato Corrado de Benedittis.