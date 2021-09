Città di Castello, donna in bici travolta e uccisa da un'auto

Domenica 19 Settembre 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15:13

CITTA' DI CASTELLO Incidente mortale domenica mattina intorno alle 9 all'incrocio tra via Ferrer, viale De Cesare e via Fabrizi. Nello scontro tra una bicicletta e una Fiat Panda ha perso la vita una donna di 69 anni, sposata con figli, nativa di Pietralunga ma residente in città. Sul posto un'ambulanza del 118 (i sanitari hanno potuto solo constatare la morte della poveretta), un equipaggio del Radiomobile e due pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi. Il magistrato di turno ha disposto che la salma della vittima resti all'obitorio. Al conducente dell'utilitaria, risultato negativo all'assunzione di alcol o sostanze, è stata ritirata la patente.