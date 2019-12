Consigliera comunale muore in un incidente stradale: in auto con un tir che trasportava arance

Un terribile incidente mortale è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3.30, sull'autostrada Catania-Siracusa, in territorio di Carlentini, dove Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta, nel Siracusano, è morta dopo che la sua Mercedes Clk si è scontrata con un tir che trasportava arance e viaggiava nella stessa direzione. Lo scontro è avvenuto in prossimità di una curva. Illeso il conducente del mezzo pesante, mentre lievemente ferito il conducente dell'auto sulla quale viaggiava la vittima. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per accertare le cause dell'incidente. La donna è morta sul colpo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

Roma, incidente Corso Francia: Gaia e Camilla, chi sono le vittime: una è figlia di un carabiniere

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA