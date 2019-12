Roma, 16enni travolte a Corso Francia: Gaia e Camilla, chi sono le vittime

Camilla R. e Gaia F. avevano passato una serata a Ponte Milvio, come succedeva quasi tutti i fine settimana. In giro per baretti e locali in quello che è il luogo simbolo della movida di Roma nord. Dopo la mezzanotte le due ragazze di 16 anni, decidono forse di tornare a casa al Fleming, quartiere poco distante dal luogo dell'incidente, e attraversano Corso Francia, una strada a scorrimento veloce. Le auto a quell'ora viaggiano spedite. La strada è bagnata dalla pioggia. E' buio. La Renault Koleos guidata da un ragazzo di 20 anni, poco più grande di loro, non le vede e le travolge. Camilla e Gaia muoiono sul colpo.

Roma, incidente a Ponte Milvio, attraversano Corso Francia e vengono investite da auto: morte due 16enni

E' una scena straziante. Su Corso Francia si crea subito un capannello di gente, arrivano gli amici delle giovani: urla, pianti. Camilla ha con sè i documenti. Gaia, figlia di un ufficiale dei carabinieri, viene riconosciuta dal papà arrivato sul posto. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell'impatto, non possono far altro che constatare la morte delle due ragazze. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli.

Un amico delle ragazze, accorso anche lui sul luogo dell'incidente, racconta che la mamma di una delle due aveva da poco mandato un messaggio alla figlia: «Hai visto che ore sono?».

