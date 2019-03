Congresso famiglie, il capotreno ai passeggeri in arrivo a Verona: «Famiglia è dove c'è amore». "Questo weekend più che mai Verona è la città dell'amore, buona permanenza dal vostro capotreno, che ricorda: Famiglia è dove c'è amore". Con queste parole all'altoparlante il capotreno del convoglio Italo 8973 per Venezia Santa Lucia ha avvisato oggi i passeggeri dell'arrivo a Verona, nella stazione Porta Nuova. Il fatto è stato raccontato su Twitter social da un giornalista del Tg3 Jari Pilati, e in alcune carrozze si è levato qualche applauso.



