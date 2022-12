Colpo di Stato in Germania, chi è Heinrich Reuss: il principe di Turingia che ha pianificato il golpe

Sarebbe il principe Heinrich Reuss, che si occupa di consulenza finanziaria a Francoforte sul Meno, ad aver pianificato l'attacco al Bundestag, il Parlamento di Berlino. Il nobile avrebbe ospitato nella sua tenuta in Turingia i membri del gruppo, che si sarebbero incontrati diverse volte nel corso di quest'anno.La Polizia di Stato di Perugia questa mattina, a conclusione di una complessa attività investigativa che ha portato all'arresto di 25 membri di un gruppo terroristico di estrema destra tedesco, ha proceduto all'arresto, presso un albergo a Ponte San Giovanni a Perugia, di un cittadino tedesco, ex ufficiale dei reparti speciali dell'esercito tedesco. L'operazione si inquadra nell'ambito di una complessa un'operazione della polizia tedesca tesa a disarticolare una radicata rete terroristica denominata «Reichsbürger» ispirata al «Terzo Reich» che conta più di 20.000 militanti. L'attività sul territorio italiano è stata eseguita dal personale della Digos della Questura di Perugia - coordinata dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - su attivazione dell'unità FASTitalia e SIReNE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale Polizia di Criminale, che ha seguito le attività di scambio informativo con l'ufficiale di collegamento per la Germania.

Terrorismo, tentato golpe in Germania: 25 arresti, un fermo anche a Perugia. È un tedesco fermato in un albergo

L'indagato è accusato di far parte di un'associazione criminale avente l'obiettivo di sovvertire con ogni mezzo - anche attraverso la commissione di reati - l'ordine democratico tedesco sostituendolo con un'altra forma di stato non meglio identificata.

Here's the member of a German princely family the right-wing coup wanted to elect as Regent - apeing the German Reich of 1871 - 1918.



Heinrich Reuss is an independent financial consultant in Frankfurt, and a member of the Reuss family of Thuringian princes. pic.twitter.com/hURsNlVPbS

— Mike Stuchbery 💀🍷(On Substack) (@MikeStuchbery_) December 7, 2022