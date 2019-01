SAC | Società Aeroporto Catania | Comunicato Stampa nr. 54/2018



AEROPORTI/Catania/Etna: dalle 14 chiuso spazio aereo, sospesi arrivi. Scalo aperto ma partenze da verificare con le compagnie aeree.



L’aeroporto di Catania sospende di nuovo i voli per le nubi di cenere lavica emesse dall'Etena. Lo stop a decolli e atteraggi è fissato per adesso fino alle 17 dalla Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa.L'aeroporto resta comunque aperto per tutte le altre sue funzioni in attesa della ripresa dei voli.