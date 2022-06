Catania, duplice omicidio: cugini trovati morti in un fondo agricolo. Uccisi a colpi di pisola

Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, in provincia di Catania. Secondo una prima ipotesi investigativa, potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri della compagnia di Acireale e del Comando provinciale di Catania.

I due sarebbe stati uccisi a colpi di pistola, in un podere a Pennisi, frazione di Acireale, nel catanese. Sul posto i carabinieri. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime, dopo che ieri sera i due non erano rientrati a casa. Dalle primissime ipotesi sembrerebbe che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia attinti con diversi colpi di pistola.

Al vaglio degli investigatori dell'Arma vi sarebbe la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona. Le due vittime, Vito e Virgilio Cunsolo, sarebbero originarie di Catania.