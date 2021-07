Castellammare di Stabia, esplosione all'interno del commissariato di polizia: non ci sarebbero feriti

Giovedì 1 Luglio 2021, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 17:00

Una esplosione è avvenuta all'interno del Commissario di polizia di Castellammare di Stabia (Napoli). La deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una caldaia difettosa o secondo altre ipotesi dallo scoppio di fuochi artificiali sequestrati e conservati in un deposito. I soccorritori stanno procedendo a verifiche per accertare la presenza di feriti o di vittime. Dalle prime informazioni ci sarebbero solo danni alla struttura.

«Seguo con attenzione l'evolversi della situazione al corso Alcide De Gasperi dove pochi minuti fa si è registrata una forte esplosione all'interno del commissariato di Ps. Centinaia di cittadini hanno avvertito il boato. Polizia municipale ed Ufficio Tecnico sono già sul posto». Così, sui social, il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, in merito all'esplosione che si è verificata nel commissariato di Polizia.

Nessun ferito

L'esplosione nel Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia (Napoli) non ha provocato feriti. Lo si apprende da fonti della Questura. Sono all'opera i soccorritori e i vigili del fuoco e le forze dell'ordine lavorano per accertare le cause della deflagrazione, che sarebbe avvenuta al primo piano della palazzina che ospita la sede del Commissariato. Nell'area sono presenti ambulanze e altri mezzi di soccorso, carabinieri, polizia municipale, oltre ad unità della Protezione civile e agli stessi poliziotti. Sono presenti inoltre tecnici della compagnia del gas.