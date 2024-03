Izzy Kaplan, il "diario di un'americana a Caserta" diventa virale su Tiktok: «Chiederò la cittadinanza a Mattarella»

È venuta in Italia per uno scambio studentesco e non solo si è innamorata del nostro Paese ma è anche diventata una star di Tiktok. E ora vuole chiedere la cittadinanza. Izzy Kaplan ha raccontato la sua vita in una rubrica su TikTok chiamata "exchange student, le avventure di un'americana in Italia" e ha avuto un enorme successo in America e anche in Italia. Nei suoi video la ragazza si mostra stupita di tanti modi di vivere diversi da quelli a cui era abituata in patria. La stupiscono particolarmente gli aperitivi a 3 euro, le cene alle 22 e le uscite al centro della città il sabato sera.

«Ho imparato due lingue, l'italiano e il casertano»

Izzy Kaplan ha scelto la città campana di Caserta per trascorrere il suo anno di studio all'estero quando era al liceo. In tanti però la hanno criticata per la città. Perché non Roma o Firenze? Izzy ha difeso la sua scelta: «Io difendo sempre Caserta e se continuate con questi commenti contro la città vi insulterò in casertano» scherza. «So che fa ridere un’americana che ha fatto l’anno all’estero a Caserta, ma l’obiettivo di conoscere una cultura diversa è stato pienamente rispettato.

Io da Seattle a Caserta, ho fatto l’esperienza più bella della mia vita».

La ragazza "vanta" di aver imparato due lingue contemporaneamente al posto di una, l'italiano e il dialetto campano: «Voi mi dite che sono pazza ad essermi trasferita da Seattle in Italia, ma posso dirvi di aver fatto l'esperienza più bella della mia vita. Aperitivo con lo spritz a 3 euro, cenare alle 21, 22, 23 o uscire il sabato sera: queste cose diverse dalla mia cultura sono la vera esperienza italiana».

Il ritorno in Italia: «Chiederò la cittadinanza a Mattarella»

Il suo periodo di studio all'estero però si è interrotto a causa della pandemia: «Quando è arrivato il Covid io ho pianto perché dovevo tornare in America e io volevo stare a Caserta». Ma appena terminata l'emergenza la ragazza ha scelto di tornare in Italia. Attualmente Izzy vive a Roma dove frequenta entusiasta l'università: «Vorrei scrivere a Mattarella per chiedergli di ottenere la cittadinanza italiana dato che il mio permesso di soggiorno sta per scadere. Io amo l'Italia e voglio restare qui».