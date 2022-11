Caserta, trovata cadavere in casa: c'erano ancora i condizionatori accesi. «Morta da almeno cinque mesi»

Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta di un appartamento in via Mercadante a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna che vi abitava. Si tratta di una professionista di mezza età, G.S., morta probabilmente almeno cinque mesi fa.

La madre di Giandavide De Pau: «Denunciarlo un atto d'amore. Mio figlio un assassino? Tutta colpa della droga»

Il condizionatore acceso

I soccorritori, arrivati nell'appartamento dopo la segnalazione di un parente che vive fuori città e non riusciva a mettersi in contatto con la donna da tempo, hanno trovato ancora il condizionatore acceso secondo quanto riporta Edizione Caserta. Questo dettaglio fa pensare che il decesso sia avvenuto nei mesi estivi. La professionista, stando a quanto ricostruito, viveva da sola dopo la morte di un familiare.