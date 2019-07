Mario Cerciello Rega, funerali in diretta su Rai 1. Folla in chiesa in attesa della salma Diretta

Carabiniere ucciso, Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai osserveranno un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì 29 luglio. L'omaggio al carabiniere proseguirà poi, a partire dalle 11.55 su Rai1, con la diretta della cerimonia funebre, a cura del Tg1 da Somma Vesuviana.

La vedova leggerà una preghiera in chiesa. È completamente piena e quasi inaccessibile la chiesa Santa Croce di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana (Napoli) dove alle 12 cominceranno i funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega. Il feretro sarà portato a spalla da un picchetto di sei carabinieri in alta uniforme. Nel corso della cerimonia la moglie, Rosa Maria Esilio, leggerà una preghiera dopo l'omelia dell'Ordinario militare mons. Santo Marcianò. Anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, parlerà brevemente mentre al termine della cerimonia mons. Marcianò leggerà la preghiera del carabiniere.

Mille persone si sono radunate all'esterno della chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma durante il servizio. Uomini delle forze dell'ordine, preti, tra cui padre Maurizio Patriciello, gente comune, parenti e amici ma anche chi non conosceva il carabiniere ed è giunto da Napoli apposta per rendergli omaggio. Proprio in questa chiesa, poco più di un mese fa, Mario Cerciello Rega si era sposato. «Ricordo ancora quella bellissima cerimonia - spiega una conoscente del vicebrigadiere - quel giorno piangemmo di gioia, oggi piangeremo di dolore. Che peccato, un bravo ragazzo che non doveva avere questa sorte».