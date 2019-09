Carabiniere investito da auto che non rispetta l'alt e fugge: il pirata ha la patente scaduta

I carabinieri della compagnia di Casarano, in provincia di Caserta, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Simone Spennato, 42 anni, di Ugento. Il 42enne avrebbe dovuto fermarsi all'alt dei militari, lungo via Elba, a Torre San Giovanni: l'ordine gli era stato impartito nell'ambito di normali attività di controllo del territorio. Ma dopo aver premuto sul pedale del freno della sua Fiat Stilo, rallentando, ha invece impresso una improvvisa accelerata travolgendo un militare della pattuglia e schiacciandogli il piede destro.

Ne è nato un inseguimento, andato avanti per circa 2 chilometri, prima che il fuggitivo venisse fermato. Ai controlli, il 42enne è risultato senza patente, scaduta, e il mezzo senza assicurazione né revisione. E' stato ristretto arrestato e ristretto ai domiciliari.

