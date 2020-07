Cantieri in autostrada, 14 km di coda sulla A26: la Protezione civile distribuisce acqua agli automobilisti

I lavori, il sole, la lunga fila. E' arrivata a 14 chilometri la coda in A26 tra Masone e il bivio A26/A10 a causa dei cantieri e restringimenti di carreggiata. In A10 coda di tre chilometri tra Varazze e Arenzano. Visto il perdurare del traffico e le alte temperature la polizia stradale ha preallertato la protezione civile per intervenire con la distribuzione di acqua agli automobilisti incolonnati.

