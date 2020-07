Genova, 10 km di coda in A12: un'altra mattina da incubo per i lavori in autostrada

Inizia con 10 chilometri di coda in A12, tra Recco e Genova Est la mattina nelle autostrade liguri per i cantieri aperti per messa in sicurezza delle gallerie. In A7, verso Milano, coda tra Genova Sampierdarena e il bivio A7/A12 Genova-Livorno. In A10, verso Genova, 3 Km tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola. 3 Km anche tra bivio A10/A26 e Genova Pegli e coda di 1 Km tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori. In A 26, verso Voltri, 2 km di coda tra Ovada e Masone e verso Gravellona 2 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Liguria, nel week end pedaggi cancellati su 150 chilometri dopo il caos manutenzione

Genova - Coda A7 Milano-Serravalle-Genova Coda di 1 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per la... — Traffico Autostrade (@TrafficoA) July 6, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA