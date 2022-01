Brescia, Francesca morta per overdose durante una festa con amici: assolto chi gli iniettò la droga

tribunale di Brescia ha assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale Michael Paloschi, che era accusato di aver iniettato una dose di eroina nel braccio di Francesca Manfredi, 24enne bresciana stroncata da un mix di alcol e droga nella sua casa di Brescia ad agosto di un anno fa. La procura aveva chiesto la condanna a 12 anni.

APPROFONDIMENTI BRESCIA Foto ITALIA Brescia, Francesca morta per overdose a 24 anni nella vasca da...

Assolta anche Francesca Rinaldi che era in casa con la 24enne e con Paloschi la notte in cui i tre abusarono di droga. Era indagata per omissione di soccorso. Assoluzione per morte come conseguenza di altro reato per Sara Reboldi che invece è stata condannata per spaccio. Tre condanne, tra i due mesi e l'anno e otto mesi sono state comminate per spaccio nei confronti di Mario Mborja, Franci Gjana e Thomas Maroni.