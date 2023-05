Bologna, uomo ucciso in casa in pieno giorno a coltellate: arrestato un 30enne

Sangue e morte a Bologna: un uomo è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, nel centro della città, con ogni probabilità con dei colpi di coltello. Si tratta di un tunisino che aveva circa 40 anni. La chiamata alla polizia è arrivata intorno all'una di questa mattina. Le indagini sono affidate alla squadra mobile: l'uomo è stato arrestato dalla polizia ed è difeso dall'avvocato Alessandro Cristofori, che lo ha incontrato questa mattina in Questura. Si tratterebbe di un italiano di circa 30 anni.

L'omicidio è avvenuto al settimo piano di un palazzo in via del Borgo di San Pietro 136, dove si trova solo un appartamento all'interno del quale vivevano un uomo e una donna, entrambi italiani.