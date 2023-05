Milano, precipita dal settimo piano e muore: in casa trovato un altro cadavere

Tragedia a Milano: un 51enne è stato trovato morto in strada dai carabinieri, in via Cogne. I militari hanno rinvenuto il cadavere la notte scorsa, davanti al condominio, identificandolo in un 51enne italiano, che si sarebbe lanciato dal palazzo. Nell'appartamento dove viveva, i carabinieri hanno trovato il cadavere di un altro uomo, privo di documenti d'identità, colpito, secondo i primi accertamenti medico-legali, da un'arma da taglio. Si tratta, verosimilmente, di un paio di forbici, rinvenute al piano terra del condominio.

All'arrivo dei carabinieri, l'abitazione era regolarmente chiusa e le chiavi sono state rinvenute nel giubbotto del 51enne.