Bimba travolta sull’A2, il dolore della mamma di Valentina: «La mia vita non ha più senso senza te»

"Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo…la mia vita non ha più senso senza te". Sono le parole della mamma Francesca condivise su Facebook dopo la morte della figlia in un incidente stradale a Bagnara Calabra Valentina, dove la bambina di dieci anni ha perso la vita. Sul social ha pubblicato la foto insime alla piccola.

I commenti

Diversi i messaggi di affetto arrivati a Francesca: “Non riesco a esprimere le parole per un dolore così innaturale e tragico”. E poi: "Non ci sono parole, per descrivere il dolore. Buon Viaggio piccolo angelo. Condoglianze”.

L'incidente

La bambina è nata a Reggio Calabria. Il tragico incidente è avvenuto giovedì sera, all'altezza dello svincolo della A2 “Bagnara Calabra- Piani della Corona”, direzione nord. Come ha perso la vita? Valentina viaggiava insieme alla sua famiglia quando un guasto alla loro autovettura li ha costretti a sostare sulla corsia di emergenza. La bambina sarebbe scesa dalla vettura dal lato sinistro. In quel momento è arrivata un’auto (una Renault Clio) che ha preso la piccola.