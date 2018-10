Belluno, scomparso in montagna con la sua moto: 18enne trovato morto

Patrick Bogo, è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino sul fondo di un crepaccio nella zona di Passo Giau, fra i Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, nel Bellunese. Si ritiene che il giovane si sia avventurato da solo in un'escursione e che, per cause da accertare, sia rimasto vittima di un incidente.

BELLUNO - Sale in sella alla sua moto e raggiunge, parcheggia la due ruote, scende e scompare. Il 18enne,, studente,sabato 20 ottobre. Le ricerche di vigili del fuoco e soccorso alpino erano scattate venerdì 19, quando del giovane si erano perse le tracce.