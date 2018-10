BELLUNO - Sale in sella alla sua moto e raggiunge passo Giau, parcheggia la due ruote, scende e scompare. Sono momenti di apprensione per una famiglia bellunese che da ieri pomeriggio non ha più notizie del figlio 18enne, Patrik Bovo, uno studente.



Il ragazzo non è reperibile, il cellulare è stato agganciato per l'ultima volta proprio a passo Giau. Soccorso Alpino e Vigili del fuoco lo stanno cercando.

