Barbara Capovani uccisa dall'ex paziente, la mamma del killer: «Avrei preferito che fosse successo a me»

Barbara Capovani era psichiatra ed è stata uccisa da un ex paziente. «Sono addoloratissima, perché quanto accaduto è qualcosa di bruttissimo, di terribile. Avrei preferito che fosse successo a me. E non a quella povera donna». Lo afferma in un'intervista a «La Repubblica» Maria, la madre di Gianluca Paul Seung, il 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale alla dottoressa, avvenuta dentro l'area dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, davanti all'ingresso del reparto di psichiatria. «So che conta poco, ma posso solo chiedere perdono da parte mia. Io oggi mi sento di dire solo questo, poi vedremo che cosa accadrà. Sono uscite, su mio figlio e sulla sua storia, anche cose non vere. Per ora non credo io possa dire molto altro», ha detto la madre sulle pagine dell'edizione fiorentina della «Repubblica». Già la zia di Seung nei giorni scorsi aveva parlato dicendo di voler «chiedere scusa a questa famiglia» e aveva preso le difese della sorella Maria: «Questo mio nipote doveva essere curato, non era mia sorella che poteva fare qualcosa, ma lo Stato: lei ha fatto di tutto e di più per poterlo aiutare ma era il figlio che non voleva vedere mia sorella».

Il Comune di Pisa ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di domenica 30 aprile, giorno in cui si svolgerà l'ultimo saluto pubblico a Barbara Capovani, responsabile dell'unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell'ospedale di Pisa. Per l'intera giornata sarà listata a lutto la bandiera della Città di Pisa a Palazzo Gambacorti, con l'esposizione a mezz'asta di tutte le bandiere sul palazzo comunale e sul Ponte di mezzo. Il saluto pubblico si terrà nell'aula magna del Palazzo della Sapienza dell'Università di Pisa alle ore 16.

La sua famiglia sarò salutata dai colleghi e dagli amici. Mercoledì 3 maggio è prevista a Pisa la fiaccolata in memoria della dottoressa Capovani organizzata dall'Intersindacale della Dirigenza dell'Area Sanità Toscana, in accordo con le rappresentanze sindacali nazionali della dirigenza, la Federazione Nazionale e Regionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, la Federazione Nazionale e Regionale dei Medici di Medicina Generale. Il ritrovo è fissato in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 20.