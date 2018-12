Milano, sostituisce opera di Banksy al museo: romeno bloccato all'uscita del Mudec

Aveva sostituito l'originale con una copia e stava uscendo dal MuDeC con un'opera di Banksy. Fortunatamente uno degli addetti alla vigilanza se ne è accorto e ha dato l'allarme: l'uomo, un romeno incensurato di 28 anni, è stato bloccato dai carabinieri, denunciato a piede libero per tentato furto e il quadro salvato. È accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17.30 al Museo delle Culture di Milano.



L'uomo avrebbe sostituito con una imitazione il «Walled Off Hotel Print Box Set», lavoro dell'artista di 25x25 centimetri e del valore di circa 1000 sterline, raffigurante una torre con i bambini che ruotano sospesi su altalene come se fosse una giostra. Fortunatamente il 28enne è stato fermato e il quadro risistemato al suo posto. Ora sono in corso indagini per capire se l'uomo sia un falsario e se abbia usato lo stesso metodo per eventualmente trafugare altre opere d'arte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA