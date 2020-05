Bambino sciolto nell'acido, ai domiciliari il suo carceriere Cataldo Franco per rischio coronavirus. C'è anche Cataldo Franco, 85 anni, condannato all'ergastolo per concorso nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, tra gli oltre trecento mafiosi scarcerati in questi ultimi giorni. Al detenuto, che stava scontando la pena nel carcere milanese di Opera, sono stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute.

Bonafede contro le scarcerazioni dei boss: «Finito il rischio coronavirus tornino tutti in cella»

Di Matteo-Bonafede: è scontro. Il centrodestra: via il ministro

Cataldo era stato arrestato con diversi altri mafiosi dopo la scoperta del bunker sotterraneo, in un casolare di San Giuseppe Jato, dove era stato segregato nell'ultimo periodo il figlio del pentito Santino Di Matteo, prima di essere strangolato e sciolto nell'acido su ordine di Giovanni Brusca. Secondo l'accusa uno dei covi utilizzati per nascondere il bambino sarebbe stata una masseria di proprietà di Cataldo.

.



Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA