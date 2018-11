Biella, bimbo di 5 mesi trovato morto in culla: inutile l'intervento del 118

Un bambino di cinque mesi è stato trovato morto nel suo lettino. Tragedia a Strona, nel biellese: la mamma, che lo ha trovato, ha immediatamente chiesto aiuto mentre il nonno tentava di rianimare il piccolo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo.



Poco prima, quando la nonna era andata a controllarlo, il bambino dormiva tranquillo e sembrava stare bene. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un caso di morte in culla. Sul corpo del neonato potrebbe venire disposto un esame necroscopico.