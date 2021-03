Palermo, a 8 anni guida la moto con un amico di famiglia: il video diventa virale

Un bambino di 8 anni guidava la moto insieme a un amico di famiglia di 40 anni, che è stato multato. Accade a Palermo dove, in un video postato su Tik Tok e diventato virale, si vede il bambino che, nel quartiere Falsomiele, guida una pesante motocicletta senza casco. Dietro di lui un uomo, anche lui senza il casco, che con la sigaretta accesa sembra dare alcuni consigli su come gestire il mezzo.

APPROFONDIMENTI SICUREZZA STRADALE 50enne alla guida ma non ha mai preso la patente. Scoperto dalla... IL FENOMENO Monopattini, gli utenti non conoscono le regole della strada.... DEGRADO Ciampino, 500 euro di multa per il romano pendolare dei rifiuti... MONDO La polizia vuole fargli una multa: automobilista accelera e si lancia...

Moto e scooter, vietato passare tra le auto ferme nel traffico. E scoppia la rivolta

La sanzione

A far scattare la multa sul conducente è stata la targa della motocicletta, che nel video viene inquadrata più volte. Risalendo al proprietario, i carabinieri hanno identificato entrambi i motociclisti del video, che nel frattempo è diventato virale su Tik Tok. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, è stata interessata la procura ordinaria e quella per i minori per accertare eventuali responsabilità a carico dei genitori.

Civitavecchia, in giro con la moto di un deceduto e senza patente: denunciato

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA