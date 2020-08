Bambina di tre anni cade dal balcone per 10 metri, lo schianto su una tettoia: è gravissima

Dramma a Sestri Levante (Genova), dove una bambina di tre anni è caduta dal terrazzo di casa al terzo piano di uno stabile. La bambina, secondo le prime informazioni, è ancora viva anche se in condizioni gravissime. È stata trasferita all'ospedale Gaslini con l'elicottero dei vigili del fuoco.

Vicenza, bambina di 2 anni cade dal terzo piano: «È salita su una sedia ed è caduta dal balcone». È gravissima

Modena, bambino di 11 anni cade dal balcone: la madre lo aveva lasciato in casa per andare a fare la spesa

Sono stati i vigili del fuoco a districare la bimba dalla tettoia sulla quale è caduta. I medici inviati dal 118 hanno effettuato le manovre di rianimazione e la piccola ha ripreso a respirare. L'elicotteo 'Drago' dei vigili del fuoco hanno immediatamente caricato la bambina e si è alzato in volo per trasferirla immediatamente al Gaslini di Genova. I carabinieri di Sestri Levante sono sul posto per appurare la dinamica della caduta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA