Milano, la bacchetta magica di Harry Potter gli esplode in mano: 11enne rischia di perdere una falange

Quella bacchetta-giocattolo, regalatagli dai genitori, avrebbe dovuto soltanto emettere una piccola e ridotta fiammata, una volta premuto il pulsantino sul manico. Giusto per simulare una qualche magia.

E invece la "Fireball Wand", questo il nome del gingillo, è letteralmente esplosa tra le mani del suo giovanissimo proprietario. Ferendolo in modo grave. Vittima dell'assurdo incidente, un ragazzino di 11 anni residente con i genitori ad Arese, piccolo paesino alle porte di Milano.

A dare l'allarme, subito dopo l'esplosione, sono stati i genitori del piccolo, entrambi 52enni originari del milanese, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi: Paolo (nome di fantasia) è stato quindi trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Il ragazzino adesso rischia di perdere una falange del dito medio della mano sinistra, dove ha riportato anche un profondo squarcio sul palmo.

Ai carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese, i genitori del piccolo rimasto ferito hanno raccontato di aver ordinato loro stessi la bacchetta online, per fare un regalo al figlio: per colpa di un evidente difetto di fabbricazione, si sarebbe rivelato una trappola.

"Fireball Wand": cosa sono le bacchette "sputafuoco" ispirate all'universo di Harry Potter

La "Fireball Wand" (trad. "Bacchetta della palla di fuoco") è un gadget ispirato alla celebre saga fantasy di Harry Potter, creata dalla scrittrice britannica J.K. Rowling. Sembrano come degli accendigas, ma più potenti, rivestiti e decorati ad hoc per sembrare perfette bacchette magiche.

Sono progettate per inscenare l'incantesimo "incendio", dando fuoco a una cartina riposta nella canna: il risultato, come mostrano i video in rete, dovrebbe essere quello dell'espulsione di una piccola fiamma di ridotte dimensioni.

Su internet, le Fireball Wand si trovano disponibili in tanti negozi e stori digitali. Su Amazon ce ne sono a iosa. Il loro prezzo si aggira di solito intorno ai 20 e i 70 euro. Sono vendute con ricariche di fogli infiammabili e cavo usb. "Giocattolo sicuro e affidabile", recita la didascalie di molti articoli del genere. Ma non sempre si può verificare fino a che punto.