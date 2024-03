Mercoledì 27 Marzo 2024, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 12:25

Guai seri per il trapper padovano Baby Touchè: la squadra Mobile di Padova, infatti, ha perquisito l'abitazione del 21enne, dopo che il ragazzo ha diffuso su internet un videoclip musicale in cui appariva con armi da sparo che sembravano vere.

Ora è indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Nel video, postato sul profilo Instagram, il giovane trapper, con addosso una maglia con su scritto “Pdgang-Questa è Padova”, maneggiava e brandiva assieme ad altri suoi complici delle armi e alla fine veniva lanciata una bottiglia incendiaria con la quale si dava alle fiamme la sigla della provincia padovana.

La perquisizione

Baby Touchè era già noto alle forze dell'ordine per detenzione abusiva di armi e esplosivi: è per questo che la Procura ha disposto, sulla base degli accertamenti della polizia, la perquisizione. Nella casa è stato trovato un machete con lama affilata lungo 54 cm (lo stesso usato nel video musicale). I poliziotti hanno appurato che le armi esibite nel videoclip erano del tipo softair. A fine gennaio il giovane era stato destinatario di un foglio di via obbligatorio col divieto di far ritorno a Padova per tre anni. Proprio a pochi giorni da quel divieto il giovane ha pubblicato il videoclip.