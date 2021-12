Autostrada del Sole, si ribalta un camion pieno di mucche: A1 chiusa in entrambe le direzioni, code e disagi

Dalle ore 11:30 circa, la Squadra Operativa dei pompieri del distaccamento di Montelibretti sta intervenendo sull'Autostrada del Sole A1 Km 539 Direzione Nord. Per un'incidente stradale, che ha coinvolto un grosso camion. Che mentre stava trasportando diverse decine di mucche, si è ribaltato causando la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni, nord e sud. Non ci sono state persone ferite ma risultano alcuni bovini morti. In ausilio anche il Carro Fiamma e una Autogru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. La Polizia stradale è sul posto per i rilievi dell' incidente. Code e disagi. (foto Sciurba)