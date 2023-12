Filippo Turetta incontra i genitori in carcere. «Li ha abbracciati e ha pianto ringraziandoli». Nessun nuovo interrogatorio

C'è stato l'incontro tra Filippo Turetta e i genitori: il 22enne in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin ha incontrato stamane per la prima volta la famiglia a Montorio dove si trova recluso dalla scorsa settimana. Lo confermano all'Ansa fonti qualificate precisando che «il colloquio è già concluso». Ha abbracciato i suoi genitori, con un incontro di circa un'ora e ha pianto ringraziandoli per essere andati a trovarlo. Più volte il 21enne, nel carcere di Verona, aveva chiesto di poterli incontrare. L'incontro era già stato autorizzato per mercoledì scorso dal gip ma era saltato per la necessità di un supporto psicologico per Turetta e i suoi genitori in vista del faccia a faccia.

Turetta, il primo colloquio con i genitori

Si tratta del primo faccia a faccia di papà Nicola e mamma Elisabetta da quell'11 dicembre in cui lo studente universitario ha impugnato il coltello e ha ucciso la 22enne di Vigonovo.

Il primo incontro mancato

Il primo colloquio era previsto giorni fa, ma la coppia aveva rinunciato a vedere il figlio. I due genitori si erano presi ancora un po’ di tempo, sia per le implicazioni emotive dell’incontro, sia per prepararlo nelle condizioni migliori. La rinuncia era stata motivata con la necessità di ricorrere a un aiuto psicologico, sia per il giovane che per loro.

Nessun nuovo interrogatorio

L'interrogatorio di nove ore, davanti al pm di Venezia, di Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin, viene definito esaustivo e non ne sono stati programmati altri, anche se non è escluso che gli inquirenti possano avere, poi, la necessità di risentirlo. Intanto, da quanto si è saputo, la Fiat Grande Punto nera del 21enne, che fu arrestato vicino Lipsia, è ancora in Germania e dovrebbe essere riportata in Italia dopo il 10 dicembre. Dentro l'auto è stato trovato un telefono. Gli investigatori non possono sapere se sia del giovane o dell'ex fidanzata ma devono attendere che arrivi in Italia assieme all'auto. Turetta, interrogato venerdì scorso nell'inchiesta del pm Andrea Petroni e dei carabinieri, ha spiegato, in sostanza, di aver «perso la testa» quella sera dell'11 novembre di fronte a Giulia che gli aveva ribadito che non c'era spazio per riallacciare la relazione. Ha detto anche di essere «ossessionato» da lei e che voleva che la 22enne stesse «solo con me, la volevo solo per me», non accettando la fine della relazione. Come aveva già detto davanti al gip Benedetta Vitolo, poi, ha sostenuto di essere dispiaciuto e pentito per quell'omicidio «terribile» che ha commesso. In pratica, il giovane nel suo verbale ha descritto il delitto come una azione «d'impeto», non premeditata. Gli investigatori dovranno accertare, però, anche continuando a raccogliere elementi, se la ricostruzione fatta dal giovane trovi o meno riscontro negli esiti delle indagini.