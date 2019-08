Blocca la partenza degli autobus per un'ora: denunciato un cittadino romeno

Ultimo aggiornamento: 13:07

La scorsa notte, un uomo di origine romena ha bloccato per più di un'ora l'uscita delgli autobus dalla stazione delle autocorriere in largo Santo a Trieste . A nulla sono serviti i tentativi degli opertaori del posto per calmarlo. Il trentenne infatti era in preda a un forte stato d'agitazione, ed è servito l'intervento delle forza dell'ordine per far riprendere la normale circolazione dei mezzi. Dopo aver ricostruito l'episodio, la polizia ha denunictao l'uomo per interruzione di pubblico servizio