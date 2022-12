La Scala, attivisti lanciano vernice contro l'ingresso: fermate cinque persone

Vernice contro l'ingresso del Teatro alla Scala. Alcune persone, probabilmente per un atto dimostrativo di matrice ambientalista, hanno lanciato vernice contro l'ingresso del Teatro alla Scala dove questa sera si inaugura la stagione operistica. A compiere l'atto sarebbero state cinque persone, che sono state bloccate dagli agenti del dispositivo di sicurezza.

Asta record per l’ambiente, venduti quadri di Cezanne e Botticelli: incasso di 1 miliardo

La Scala, vernice contro l'ingresso: chi sono i fermati

Sono 5 attivisti del gruppo «Ultima generazione» le persone fermate dalla polizia dopo aver lanciato vernice blu contro l'ingresso del teatro alla Scala, a Milano. Il gruppo è stato notato questa mattina da una pattuglia di poliziotti in servizio in zona e subito bloccato dopo l'azione. «Ultima generazione - no gas no carbone», c'era scritto sul cartellone esposto da alcuni componenti prima di essere identificati dalle forze dell'ordine. L'attacco al teatro era un rischio valutato, soprattutto nel giorno della Prima e con la sfilata di personalità che parteciperanno all'evento. I cinque sono stati accompagnati in questura per una identificazione e la successiva denuncia.