Prima della Scala, la protesta degli ucraini contro l'opera russa che inaugura la stagione a Milano

Prima della Scala - Una ventina di cittadini ucraini si sono riuniti in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino, per protestare contro l'opera Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij che stasera inaugurerà la stagione del teatro milanese. Tra le bandiere e i cartelli esposti dai manifestanti, l'immagine di una svastica con al centro la foto di Vladimir Putin. «Ildar Abdrazakov è un solista del regime russo», recita un altro cartello contro il basso russo che interpreta Boris. «Questa manifestazione non è contro la cultura, ma contro questa apertura della Scala che ha scelto un'opera russa che verrà strumentalizzata dal regime russo», ha spiegato uno degli organizzatori.