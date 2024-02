Attentato al consolato Usa di Firenze, Hamas rivendica. Fermato un ventenne nato in Italia da genitori palestinesi

È stato individuato e perquisito il presunto autore dell'attentato al consolato Usa di Firenze. Si tratta di un giovane italiano di seconda generazione, di circa 20 anni, figlio di genitori palestinesi residenti in Italia da tempo. Il giovane vive in provincia di Firenze e nella sua casa gli investigatori diretti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura del capoluogo toscano avrebbero trovato diversi riscontri, tra cui gli indumenti che il 20enne avrebbe indossato la notte in cui sono state lanciate le due bottiglie molotov nelle vicinanze della sede diplomatica americana. Sempre secondo quanto apprende l'Adnkronos, gli investigatori dei carabinieri con la collaborazione della polizia postale sarebbero risaliti al presunto attentatore seguendo le tracce telematiche lasciate per diffondere la rivendicazione del gesto che in un video è stato attributo ad Hamas. Il blitz è scattato nelle ultime ore e adesso il giovane si trova negli uffici delle forze dell'ordine. Ancora non sarebbe scattato, tuttavia, il decreto di fermo.

Il video della rivendicazione

C'è il video di una presunta rivendicazione del lancio delle due bottiglie molotov contro il consolato Usa a Firenze della notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio. Un filmato di due minuti con un messaggio in arabo e i sottotitoli in italiano, fatto pervenire alle redazioni della Tgr di Firenze e del sito Firenze Today, nonché alla trasmissione Report di Rai3 attraverso mail o via social con l'indicazione di un link che rimandava a un canale Telegram "The whole world is Hamas".

Al vaglio degli inquirenti anche un video della notte dell'attacco al consolato che riprende un uomo vestito di nero e incappucciato in via Palestro, adiacente alla sede diplomatica. «È una situazione seria che non stiamo sottovalutando. Abbiamo avviato da subito tutti gli accertamenti» ha detto il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia. «Ho informato - ha aggiunto - i colleghi di Eurojust che dispone di un registro giudiziario antiterrorismo e con loro lo scambio di informazione avviene in tempo reale. Una situazione da leggere valutando tutto lo scenario internazionale». Quanto alla rivendicazione, «stiamo valutando, stiamo facendo accertamenti».

Il video arrivato a Rai e Firenze Today si apre con uno scorcio dell'ufficio diplomatico sul lungarno Vespucci. Una voce alterata e metallica annuncia: «Solo come avvertimento. Se l'Italia e l'Europa continueranno a sostenere i crimini di Israele e Usa inizieremo con la prima vera operazione. Sappiate che oltre la metà degli obiettivi non sono israeliani o americani». Poi, sullo schermo passano in rapida successione alcune immagini dei siti di informazione che riportano il lancio delle bottiglie incendiarie. Infine, un frame mostra un uomo in divisa mimetica con il volto coperto, che lascia un ultimo messaggio «per il governo israeliano e italiano e all'Unione Europea e a tutti i governi sionisti in Europa e nel mondo». «Sappiate che per ogni civile palestinese ucciso si crea un nuovo combattente di Hamas nel mondo». Sul canale Telegram già ieri si spiegava poi: «È già stata decisa la lista dei primi 50 obiettivi sionisti da colpire» mentre oggi pomeriggio è apparso un nuovo messaggio: «Da questo momento in avanti per ognuna delle prossime 49 operazioni pubblicheremo un video», con la «precisazione» (a caratteri stampatello): «Nessuna delle operazioni intitolate simbolicamente »morte ai sionisti« prevede morti o feriti come obiettivo originario». Intanto, la prefettura ha disposto la «massima sensibilizzazione» del personale addetto alla vigilanza del Consolato a Firenze e dello stesso console. L'attenzione resta alta, come evidenziato in una riunione del coordinamento delle forze di polizia. Dopo il 7 ottobre sono state innalzate le misure di sicurezza su ben 28mila obiettivi sensibili in tutta Italia. Tra questi rientrano le sedi diplomatiche, di Israele in primis, ma anche quelle americane e di altri Paesi nel mirino dell'offensiva islamista. Indipendentemente dall'attendibilità - tutta da verificare - della rivendicazione giunta su Telegram, investigatori ed intelligence non sottovalutano quanto accaduto. L'attenzione è massima per prevenire atti dimostrativi come sembra essere quello di Firenze e sventare eventuali progettualità più pericolose.