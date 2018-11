Appalti, arrestato il sindaco di Paspardo: indagata anche la giunta

Fabio Depedro, il sindaco di Paspardo, comune di 600 abitanti nella Valle Camonica in provincia di Brescia, è stato arrestato dai carabinieri. Depedro è accusato di turbativa d'asta nell'ambito di un'indagine che vede indagata l'intera sua giunta eletta solo un anno fa. Nel mirino della Procura è finita la gestione degli appalti per opere pubbliche. Il primo cittadino del comune della Vallecamonica è agli arresti domiciliari. Secondo l'accusa avrebbe suddiviso un appalto di 200mila euro per la riqualificazione energetica del palazzo muncipale in lotti da 40mila euro in modo da procedere per assegnazione diretta dei lavori. © RIPRODUZIONE RISERVATA