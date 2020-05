App Immuni, da lunedì si potrà scaricare sugli store di Apple e Google

L'app Immuni per il tracciamento in funzione anti-contagio da domani (1 giugno), secondo quanto si apprende, dovrebbe poter essere scaricabile dagli store di Apple e Google. Il download dell'applicazione potrà essere effettuato da chiunque in tutt'Italia, probabilmente nella seconda parte della giornata, dal pomeriggio. Ma il sistema - che allerta chi è stato a contatto con un positivo al Coronavirus - sarà attivo solo nelle Regioni che aderiranno alla fase di sperimentazione. C'è, infatti, una fase di test che precede il rilascio a livello

nazionale. Non c'è ancora la certezza, ma le regioni che dovrebbero prendere parte al progetto sono Puglia, Liguria, Abruzzo e Marche, alle quali se ne dovrebbero aggiungere anche altre due.

Ultimo aggiornamento: 23:40

