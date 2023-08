Anziana trovata morta in casa a Taranto, l'allarme dai vicini per il cattivo odore. La donna era scomparsa da una settimana

Non si avevano più sue notizie da una settimana. Stamani la tragica scoperta al secondo piano di un palazzo, a Taranto: un'anziana donna è stata trovata morta nella camera da letto della sua abitazione. La donna, 89enne, viveva da sola da moltissimi anni e l'ipotesi al momento più accreditata sembra essere quella di un malore. A lanciare l'allarme i vicini di casa a causa del forte odore provenire dalle scale del palazzo, a pochi passi dal lungomare e dal centro della città. «Spesso mi capitava di incontrarla in zona», racconta al Messaggero un abitante del quartiere. «Aveva un carattere forte e non sempre andava d'accordo con i vicini, ma dispiace tanto per quanto accaduto: è sempre una persona anziana, sola, morta senza aver potuto chiedere aiuto a nessuno». L'ennesimo dramma della solitudine che si è consumato in una afosa giornata d'agosto.

ANZIANA MORTA IN CASA A TARANTO

I vicini di casa avevano provato a suonare al campanello del suo appartamento più volte, ma senza ottenere alcuna risposta.

L'anziana non usciva di casa da diversi giorni. Poi quell'odore nauseabondo provenire dalle scale ha messo in allarme gli altri condomini che, stamani, poco prima delle 9, hanno chiamato carabinieri e un' ambulanza del 118. In pochi minuti sul posto sono giunti anche i vigili del Fuoco che hanno irruzione all'interno dell'abitazione - al secondo piano di una palazzina a pochi metri dal lungomare di Taranto e dal centro della città - e hanno trovato il corpo della signora riverso in terra, vicino alla finestra, nella camera da letto. Da una prima analisi la donna sarebbe deceduta per cause naturali, verosimilmente un malore. Sul corpo non ci sono segni di aggressione e l'abitazione, oltre ad essere chiusa internamente, era in ordine.

Una storia terribile, fatta di solitudine, soprattutto in questo periodo estivo dove i palazzi si svuotano e diversi inquilini partono per le vacanze. La signora - secono quanto riportato da qualche conoscente - aveva pochi parenti, ma lontani. Se non fosse stato per gli altri condomini, con ogni probabilità, la scoperta della scomparsa dell'anziana sarebbe arrivata con estremo ritardo.