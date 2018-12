Antitrust, il giudice Roberto Rustichelli nominato presidente dell'Antitrust

Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa in Senato la presidente Elisabetta Casellati alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico.



Roberto Rustichelli è magistrato del tribunale di Napoli e per arrivare alla sua nomina sono stati cercati tre requisiti, come spiega la presidente Casellati: «Il requisito della terzietà, quindi si è ricorsi al parametro dell'indipendenza politica in relazione all'attività professionale che ciascun candidato ha svolto»; poi la competenza tecnica nella materia specifica dell' antitrust e l'esperienza istituzionale di ciascun candidato. Casellati precisa inoltre che c'è stata poi una comparazione dei singoli profili. «l'oggettività dei criteri ha consentito di avviare e concludere questi lavori in un'assoluta sintonia».



Il presidente Fico sottolinea invece l'importanza del metodo adottato che definisce «eccezionale». «Abbiamo messo in campo - afferma - una pratica pubblica che prima ad ora non era mai stata possibile». Il presidente spiega che si è partiti da un avviso pubblico poi ci sono stati trenta giorni per presentare i curricula e due mesi dopo sono stati visionati per fare una selezione e la scelta. «Alla fine - aggiunge - siamo arrivati a Rustichelli, che è un magistrato ordinario, con competenza specifica di Antitrust». «Sono arrivate - racconta il presidente Fico - in totale 112 candidature: 89% uomini, 11% donne, 51 avvocati, 21 magistrati, 42 professori universitari, 7 dipendenti pubblici, 3 imprenditori, 6 pensionati, 109 laureati». Fico puntualizza infine che sia lui che la presidente Casellati non conoscono personalmente Rustichelli e preannuncia un prossimo incontro con il nuovo presidente dell' antitrust.



Chi è. Roberto Rustichelli è nato in provincia Faenza il 5 luglio 1961. Laureato in giurisprudenza e in scienze economiche e gestionali, è entrato in magistratura nel 1992. Dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravenna ha maturato significative esperienze di carattere istituzionale: consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio e vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive. È stato componente di diverse commissioni ministeriali per l'elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di economia e impresa: in particolare, le commissioni per la predisposizione del Codice della internazionalizzazione delle imprese e per la predisposizione del Regolamento sull'Alto commissario anti-corruzione. Dal 2013 a oggi svolge le funzioni di presidente di collegio del Tribunale delle imprese di Napoli. Ha maturato, inoltre, esperienze professionali in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione, nonché in materia di violazione della normativa antitrust. Ha svolto un'intensa attività di docenza, anche universitaria, in materia di diritto commerciale, dell'impresa e di diritto tributario.

Ultimo aggiornamento: 14:16

