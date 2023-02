Martedì 7 Febbraio 2023, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16:28

È Angelo Zen l'italiano disperso in Turchia dopo il devastante terremoto. Si tratta di un abitante di Martellago. Ha 60 anni e di professione è consulente orafo. L'uomo si trovava al Sahra Hotel completamente distrutto dal sisma, nella città turca di Kahramanmaras. La moglie, raggiunta al telefono, ha dichiarato: «Chiediamo massimo riserbo per la vicenda, non rilasceremo altre dichiarazioni».

Chi è Angelo Zen disperso in Turchia

Angelo Zen, 50 anni, è un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (Venezia). Zen è un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria e l'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa. In queste settimane stava lavorando in Turchia, i familiari non hanno saputo riferire con precisione la località esatta in cui fosse alloggiato.

Dove vive

Attualmente Angelo vive con la moglie a Maerne, in via Mulino. Nel Bassanese vivono i due figli. Sarebbe stato proprio uno di questi a dare l'allarme, dopo aver tentato di contattatarlo dopo il devastante terremoto. Il sessantenne è un imprenditore nel settore dei macchinari orafi e si occupa della manutenzione. Si trovava in Turchia per lavoro.

La conferma della Farnesina

«Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall'Unità di crisi della Farnesina.

Tajani: « Non sappiamo dove si trovasse »

«Non sappiamo dove si trovasse quando c'è stato il terremoto» l'imprenditore veneto Angelo Zen, se fosse in un hotel crollato a Kahramanmaras. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani affermando che «prima di dare notizie imprecise occorre essere molto prudenti». Al momento, ha aggiunto, «questo cittadino non risulta contattabile in alcuna maniera» in quella che è «una città grande come Torino».