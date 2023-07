Giovedì 13 Luglio 2023, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 10:28

Angelika Hutter, l’automobilista che ha investito e ucciso una famiglia veneziana a Santo Stefano di Cadore, resta ricoverata all’ospedale di Venezia, piantonata dalle guardie. Lo riporta il Gazzettino in un articolo a firma Olivia Bonetti, specificando che intanto la difesa della donna, affidata all’avvocato Giuseppe Triolo, valuta la perizia psichiatrica per la 32enne indagata per l’omicidio stradale plurimo nel Bellunese.

Un passo che sembra quasi obbligato e che potrebbe, ipoteticamente, essere richiesto anche dalla procura: i precedenti ci sono, casi in cui il pm, viste le condizioni dell’indagato dopo l’arresto chiede al giudice per le indagini preliminari la perizia psichiatrica. Ma su questo nulla è stato detto dalla procura di Belluno. Il dottor Tullio Franceschini, psicoterapeuta, specialista in Psichiatria e in Criminologia clinica, perito e consulente tecnico dei tribunali di Belluno e Treviso sul caso afferma: «Dai pochi elementi che leggo, sicuramente qualcosa che non funziona c’è e potrebbe essere che questa persona abbia dei problemi psichiatrici. Potrebbe essere un caso di innalzamento del tono dell’umore o una dissociazione dalla realtà: io la prima cosa che farei è cercare di capire se ha dei precedenti psichiatrici». Insomma andare a cercare eventuali cartelle cliniche o ricoveri nella città di Aholming, in Germania dove era residente. Un filone su cui stanno lavorando gli inquirenti, ma che non avrà un immediato riscontro.

IL DISAGIO



Sulle condizioni psichiche di Angelika si è soffermata a lungo anche il giudice per le indagini preliminari, Enrica Marson, nella sua ordinanza con cui ha confermato il carcere per l’indagata. Ha parlato di «un probabile disagio personale di una persona che vive in una condizione di precarietà e che palesa tratti di trasgressività e reattività». Nella ricostruzione dei fatti è emerso che l’automobilista tedesca a girovagato avanti e indietro in via Udine per 15 minuti, prima di investire e uccidere mezza famiglia veneziana che era a passeggio sul marciapiede. Era giovedì 6 luglio alle 15,15 quando l’Audi della donna uccide Mattia Antoniello, 2 anni , il papà Marco Antoniello, che lo stava spingendo nel passeggino e la nonna materna Mariagrazia Zuin, 65enne. Un incidente arrivato al culmine di una serie di scatti d’ira e rabbia visti da molti testimoni.

IL MISTERO



Il procuratore Paolo Luca aveva sottolineato come nell’incidente stradale ci fossero molte zone d’ombra: «È importante che la Hutter ci spieghi cosa è successo». La speranza è che l’arrivo del fratello, Martin Hutter in viaggio dalla Baviera verso il Bellunese, possa aiutarla a riprendere contatto con la realtà e ad aprirsi. Nel suo passato c’è sicuramente un tassello che può ricomporre il quadro: ad ottobre 2022 qualcosa è successo. Come riportato dal quotidiano tedesco Bild in quei giorni «doveva esserci stata un’operazione di polizia a casa dei suoi genitori». Il quotidiano tedesco ha raccolto infatti le testimonianze dei vicini della ragazza che hanno riferito: «Prima è arrivata una pattuglia, poi una seconda. Il padre è uscito, ma non abbiamo scoperto esattamente cosa è successo». Una settimana dopo, la ragazza, che prima lavorava come designer freelance, spiegano i vicini «ha spinto un materasso nella sua Audi ed è andata via. Si diceva che fosse partita per l’Europa meridionale».