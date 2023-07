Angelika Hutter, il pm: «Nessun gesto volontario. L'ipotesi di uno scatto d'ira, non ha capacità di contenimento»

«Quella di un gesto volontario è una ipotesi da consegnare alle astrazioni: più probabile uno stato d'ira che non sappiamo da cosa dipenda». Lo ha detto oggi a Belluno il capo della Procura Paolo Luca sulle ipotesi riguardante l'incidente di Santo Stefano di Cadore costato la vita a tre persone. Parlando della 32enne tedesca arrestata, Angelika Hutter, Luca l'ha definita «una persona che non ha capacità di contenimento dell'ira».

Angelika Hutter, chi è

Angelika Hutter sono settimane che vaga per i paesi di montagna in un auto che le fa anche da casa, la descrivono come mezza sbandata che litiga con gli sconosciuti e tiene un martello nello zaino. Investe e uccide 3 persone e rimane imperturbabile, neanche l'arresto l'ha fatta disperare o piangere. Dopo l'incidente racconta che era in Italia «per farsi un giro» e di aver perso il controllo dell'auto finendo sul gruppo di turisti veneziani che camminava sul marciapiede. I primi accertamenti dicono che la donna viaggiava a una velocità di «almeno 70km/h».