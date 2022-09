Alluvione Marche, Mattia Luconi, il bambino di 8 anni, e Brunella Chiù non si trovano: forse sepolti da blocchi di pietre

Dopo il ritrovamento di ieri, a Serra dè Conti (AN), del corpo senza vita dell'undicesima vittima dell'alluvione che ha colpito le Marche, proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi nella zona di Barbara. Si cercano il piccolo Mattia Luconi, di 8 anni, e la 56enne Brunella Chiù, mentre è salito a 11 il numero delle vittime accertate. Ieri è stato recuperato e identificato il corpo di Michele Bomprezzi, 47 anni, fratello dell'ex sindaco di Arcevia. In mattinata era stata ripescata nel fiume Misa a Serra dè Conti la sua auto.

Alluvione Marche, faro sui lavori mai fatti: 11 vittime. Ponti, argini e bacini: lo scandalo delle opere finanziate e non finite

Sempre ieri il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale Marco Ugo Filisetti si è recato in visita al liceo Perticari di Senigallia, la scuola frequentata da un'altra delle vittime; la 17enne Noemi Bartolucci. Sono comunque ore di superlavoro per i vigili del fuoco in tutte le Marche, colpite ieri da un'ondata di maltempo, per altro prevista da un allerta meteo della Protezione civile regionale. Nel Maceratese sono crollati alcuni ponti e ci sono famiglie isolate nelle campagne. Nel Pesarese si contano i danni provocati da una tromba d'aria. Alberi schiantati dal vento si sono abbattuti sulle auto, fortunatamente senza conseguenze sulle persone, a Jesi (Ancona) e Fano (Pesaro Urbino).

Le ricerche

Le ricerche si concentrano nella zona di Contrada Coste, nel Comune di Barbara e si estendono a tutta l'area coinvolta dalla bomba d'acqua. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono all'opera dalla serata di giovedì, sia nella ricerca dei dispersi che nel portare soccorso alla popolazione travolta dal fango. Da quanto apprende l'ANSA oggi, grazie alle favorevoli condizioni meteo - sulla zona di Senigallia splende il sole - ci potrebbe essere un cambio netto di strategia nel ricercare Mattia e Brunella: oltre che scandagliare il Nevola - affluente del fiume Misa - si potrebbe iniziare a rimuovere i grandi blocchi trasportati dalla piena.