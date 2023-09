Alfred Vefa, chi era il killer di Klodiana. Diceva: «Sarai solo mia». Si è tolto la vita dopo aver ucciso l'ex moglie

Ha ucciso la ex moglie Klodiana, poi si è tolto la vita utilizzando la stessa pistola con la quale poche ore prima aveva sparato al volto della donna. Alfred Vefa, albanese, aveva 44 anni e da più di venti abitava in Italia. In passato aveva lavorato come muratore, ma da qualche tempo era disoccupato. Viveva a Castelfiorentino, 17mila abitanti in provincia di Firenze, insieme a Klodiana e a due figli, di 14 e 17 anni.

Proprio vicino alla loro casa, dove la ex coppia aveva continuato a stare nonostante il divorzio, Vefa ha ucciso la donna.

Una casa che Klodiana aveva deciso di lasciare da quando, recentemente, aveva trovato un nuovo amore. Ma il timore era tanto, la donna aveva paura di quell'ex marito violento: «Ovunque andrò lui mi ammazzerà», aveva detto spaventata a un’amica.

«Sarai mia o di nessun altro», l’aveva minacciata Vefa, come lei aveva raccontato ad alcuni amici. Le ha sparato in mezzo alla strada, due colpi a distanza ravvicinata. Il primo proiettile l'ha raggiunta in faccia, il secondo alla gola. Un omicidio consumato davanti ad alcuni passanti che hanno cercato di soccorrere la donna e hanno chiamato le forze dell'ordine. Poi, Vefa è salito sulla sua auto, una Golf grigia, e se ne è andato.

I carabinieri lo hanno cercato per due giorni. Ieri notte la macchina è stata trovata abbandonata a circa 40 km dal luogo dell’omicidio. Il corpo senza vita di Alfred Vefa è stato trovato qualche ora dopo: questa mattina alle 6. Si è sparato usando la stessa pistola con la quale ha ucciso Klodiana.



Durante le ricerche gli inquirenti hanno passato al setaccio anche i profili social dell’uomo: l’attività online era ferma dal 2017, quando era finito il matrimonio. Prima, decine di fotografie che ritraggono momenti apparentemente felici in famiglia: feste di compleanno, vacanze. Il 24 novembre 2016 Vefa aveva pubblicato uno scatto di Klodiana insieme a un’amica con scritto: «No alla violenza sulle donne».