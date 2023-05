Aldo Moro, sulla Rai la programmazione per il "Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo"

Il 9 maggio del 1978 fu ritrovato in via Caetani il corpo senza vita di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana e più volte presidente del Consiglio, ucciso dalle Brigate rosse. Dal 2007, in quella data, si celebra il «Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo» e in occasione della ricorrenza, martedì 9 maggio, la Rai curerà una programmazione speciale in tv, radio e piattaforme digital. Su Rai 1, alle 9.05, se ne parlerà a «Uno Mattina» e alle 10.55 comincerà la diretta dal Quirinale per la celebrazione della Giornata, a cura del Tg1 in collaborazione con Rai Quirinale. Infine, alle 23.45 se ne occuperà anche «Porta a Porta». Su Rai 2, alle 11.10 - all'interno de «I Fatti Vostri» - Umberto Broccoli ricorderà l'anniversario del delitto Moro con le immagini del giorno del rapimento, l'audio della telefonata fatta da Valerio Morucci al professor Franco Tritto e le immagini del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Su Rai 3, del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo se ne parlerà alle 8.00 ad «Agorà» e, alle 13.15 (e in replica alle 20.30 su Rai Storia), a «Passato e Presente» con il professor Umberto Gentiloni.

Tg Regionali, il ricordo per il "Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo"

Anche la Tgr dedicherà spazio alla Giornata. In particolare, la redazione in lingua italiana della Tgr Friuli-Venezia Giulia ne darà risalto con notizie e servizi nelle principali edizioni dei telegiornali e dei giornali radio, così come la Tgr Abruzzo. Inoltre, la Tgr Emilia-Romagna realizzerà un servizio relativo alle recenti motivazioni della sentenza sul processo ai mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, mentre la Tgr Puglia ricorderà le vittime pugliesi del terrorismo, come Francesco Zizzi, agente della scorta di Aldo Moro.

Aldo Moro, il ricordo del Quirinale

Rai News 24, alle 11, realizzerà uno speciale seguendo in diretta la celebrazione della Giornata al Quirinale. Su Rai Movie alle 14.10 è previsto «Stronger. Io sono più forte», un film di David Gordon Green, tratto dal memoriale di Jeff Bauman, sopravvissuto all'attentato della maratona di Boston del 2013. Ricca la proposta di Rai Storia a partire da «Il giorno e la Storia» (alle 00.10 e in replica alle 11.30, 14 e 20), mentre «La memoria rigenerativa» (alle 19.30) ricostruirà la stagione di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, tra il 1968 e il 1992. E ancora, «Vittime del terrorismo» (alle 21.10), un filmato dedicato agli anni di piombo. Infine, il documentario «Italiani. Aldo Moro, memorie di un professore» (alle 23.10), traccerà un ritratto insolito dello statista democristiano. Il portale Rai Cultura rilancerà l'offerta dei canali tv, mentre su RaiPlay saranno disponibili i film «Buongiorno, notte» di Marco Bellocchio, «Colpire al cuore» di Gianni Amelio e «Caro papà» di Dino Risi. Saranno inoltre disponibili le serie tv: «Esterno notte» di Marco Bellocchio; « Aldo Moro il professore» e «Io ricordo, Piazza Fontana» di Francesco Miccichè; «Il sorteggio» di Giacomo Campiotti; «Nel nome del popolo italiano», quattro docufilm su moderni eroi nazionali come il giudice Vittorio Occorsio, il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, il professor Marco Biagi, il capitano Natale De Grazia. Sempre sulla piattaforma sarà possibile vedere, per il teatro, «Il sogno di una cosa» (opera corale sulla strage di Brescia del 1974) e i documentari: «Il condannato, cronaca di un sequestro» di Simona Ercolani e Cristian di Matti; « Aldo Moro, il lungo addio» di Luca Rea; «Vittime» di Giovanni Gagliardo; «Piazza Fontana. 12 dicembre 1969» di Ai Nagasawa; «Colpiti al cuore. Cinema e lotta armata» di Alessandro Bignami. Infine, ancora su RaiPlay, saranno disponibili preziosi contributi delle Teche, come: «La notte della Repubblica» di Sergio Zavoli; «Piazza Fontana, racconto di una strage»; «Il caso Moro»; «La forza della democrazia»; «La bomba», documentario d'archivio; «Bologna, 2 agosto 1980»; « Aldo Moro, il lungo addio»; « Moro, la fede e la politica». Alcuni contenuti, insieme ad altri contributi dai programmi Rai, saranno inclusi nella collezione «Vittime di terrorismo». La piattaforma RaiPlay Sound proporrà in home page una striscia di contributi audio da «La notte di Radio3», «Wikiradio», «Un giorno nella storia», «Il mix delle cinque», «Blu notte. I grandi misteri», «I diari di Pieve Santo Stefano» che ricostruiscono le vicende drammatiche degli anni di piombo. In evidenza anche le serie audio: «12 dicembre 1969: la strage di piazza Fontana», con Benedetta Tobagi; «9 maggio 1978: il ritrovamento del corpo di Aldo Moro», con lo storico Miguel Gotor; «2 agosto 1980: la strage di Bologna»; «Nel mirino: colpirne uno per educarne cento», con Francesco Neri che racconta le storie del giornalista Walter Tobagi e dell'economista Ezio Tarantelli, uccisi dalle Br. Disponibili, inoltre, le versioni radiofoniche de «La notte della Repubblica» e «Il Caso Moro». Il Giorno in memoria delle vittime del terrorismo sarà ricordato anche alla radio. In particolare, su Rai Radio1, nei gr e nei programmi: «Speciale Che giorno è» - in onda alle 11.00, a copertura della cerimonia al Quirinale - e «Menabò» alle 15.30. Su Rai Radio2, invece, della Giornata si parlerà nei programmi: «La versione delle due» (alle 14); «Caterpillar AM» (alle 6.35); «I Lunatici» (alle 00.00), nel corso del quale sarà intervistato Sandro Leonardi, figlio di Oreste, caposcorta di Aldo Moro, morto nella strage di via Fani; «Non è un paese per giovani» (alle 12).