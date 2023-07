Napoli, si addormenta sul materassino e prende il largo senza accorgersene: salvato dalla Guardia Costiera

Era stato trascinato al largo dalla corrente, ma non si era accorto di nulla. Protagonista della vicenda un giovane bagnante di 19 anni a Ischia: si era addormentato sul suo materassino gonfiabile e stava andando pericolosamente alla deriva. Aveva preso sonno mentre faceva il bagno alla spiaggia dei Pescatori. Da lì era "partito", viaggiando per quasi due chilometri inconsciamente. Per salvarlo è dovuta intervenire la Guardia Costiera, allertata dal personale di un traghetto di passaggio.

Prima di avvisare le autorità, avevano tentato di svegliare il ragazzo con grida e qualche segnale rumoroso. Ma niente, lui non si destava da quel sonno profondo.

E chissà dove sarebbe finito, se nessuno lo avesse avvistato tra le onde.

Il salvataggio

Dal mezzo di linea avevano compreso subito che c'era qualcosa di anomalo, visto che il giovane vagava su quel materassino da solo, tra i flutti del mare aperto. Via radio hanno dunque avvertito la Capitaneria di porto isolana: in pochi minuti è partita una motovedetta che è riuscita a rintracciare in breve tempo il bagnante alla deriva, del tutto ignaro di quanto stesse accadendo.

Gli uomini del comandante Antonio Cipresso lo hanno raggiunto e imbarcato a bordo, mettendolo in sicurezza. Una volta sveglio, lo stesso 19enne ha confermato agli agenti di non essersi accorto di nulla. Infine, le autorità navali hanno riportato il govane a terra, nel porto di Ischia. E la disavventura fantozziana è terminata con un lieto fine.