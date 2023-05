Roma, il barcone ristorante affonda nel Tevere: il proprietario spiega cosa è successo

«Sotto la struttura ci sono 12 galleggianti, non era mai accaduto che se ne rompessero due insieme». Spiega così ciò che è avvenuto ieri il dottor Pronti, della Vacanze Romane Srl società proprietaria della barca ristorante Lian che si trova sul Tevere e che ieri è parzialmente affondata. Nell'incidente non ci sono stati feriti ma solo paura e sconcerto tra i passanti in zona Roma Trastevere. Ora però spiega il proprietario, la situazione è tornata sotto controllo «Bastano delle riparazioni». C'è rischio che l'affondamento prosegua? «No, dovrebbe venire una piena straordinaria. Al massimo si mette a sedere sul fiume, è appoggiato sul fondo perché il Tevere è basso in questa zona.»

Servizio Giacomo Gabrielli/Ag.Toiati