Venezia, la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco: «Un disastro». Maltempo, morto un anziano a Bari

Il maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha provocato nuovamente l'allagamento della Basilica di San Marco con conseguenze sui mattoni e sulle colonne dell'edificio e anche ai marmi recentemente sostituiti. Oltre un metro d'acqua a San Marco dopo le ore 23.

I 187 centimetri rappresentano la seconda misura della storia, dopo i 194 cm dell'alluvione del 1966. Lo si apprende dal Centro maree del Comune. Il Comune di Venezia si appresta a dichiarare lo stato di calamità. I veneziani stanno vivendo con paura e forte apprensione questo improvviso aggravamento del maltempo che rischia di avere fortissime ripercussioni sul centro storico.

Poco dopo le 23 ha fortunatamente cominciato a scendere la marea, dopo aver toccato il picco di 187 centimetri alle ore 22.50 alla stazione di Punta della Salute. Alle 23 lo stesso punto di rilevamento ha segnato 181 centimetri. Il centro maree segnala che la laguna sta subendo gli effetti di non previste raffiche di vento da 100 chilometri orari.

«Stiamo affrontando una marea più che eccezionale», ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sull'emergenza acqua alta a Venezia. Tutte le scuole di Venezia e delle isole resteranno chiuse domani, a causa dell'eccezionale alta marea che si è registrata in serata. Lo ha deciso il sindaco Luigi Brugnaro, che chiederà lo stato di calamità naturale per la città.

A Matera, città della Cultura 2019, le antiche strade si sono trasformate in torrenti in piena con fango e detriti che non hanno risparmiato il rione dei Sassi. Anche sulla costa jonica il vento di scirocco si è abbattuto con particolare violenza e si contano i danni.

Un morto a Bari. Un anziano di 80 anni, Pasquale Cutecchia, è morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura (Bari), colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Sono intervenuti i soccorsi del personale del 118 e dei Carabinieri, giunti sul posto, ma l'anziano è morto sul colpo.

Situazione difficile, e all'attenzione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a Matera e nella sua provincia, dove la notte scorsa una tromba d'aria ha divelto alberi, pali della luce e tetti ed ha provocato danneggiamenti alle colture. Per il nubifragio la parte storica di Matera ed il rione dei Sassi, ha visto trasformare le sue strade in torrenti in piena, carichi di fango e detriti che, ad esempio, in via Bruno Buozzi hanno divelto la pavimentazione in basolato. Oggi le scuole a Matera sono rimaste chiuse ma domani riapriranno, come ha annunciato il sindaco, Raffaello De Ruggieri, perché l'allarme sembra rientrato e i sopralluoghi dei tecnici non hanno riscontrato particolare criticità negli edifici scolastici.

Nel Salento, piogge, venti di burrasca e onde alte anche cinque metri hanno investito la costa jonica, con pali della luce e alberi sradicati ovunque, barche disancorate e due cabinati a vela scaraventati sugli scogli. A Spongano la furia del vento e la pioggia hanno distrutto il palazzetto dello sport pronto per essere consegnato nei prossimi giorni. A Taranto è crollato un traliccio con i ripetitori per i segnali telefonici abbattuti. Problemi anche sul versante dei trasporti: a causa del maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi. Per lo scirocco da ieri pomeriggio le isole Eolie sono bloccate con aliscafi e traghetti fermi. La pioggia torrenziale ha prodotto un 'fiume' di pomice arrivato a valle fino a Canneto, in località Calandra, sull'isola di Lipari. Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti.