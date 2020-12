ZTE Italia Group. Cross Cultural Management e cura del dipendente

Le direzioni Risorse Umane delle aziende (pubbliche e private) continuano a interrogarsi sul futuro del welfare aziendale. Ecco di seguito il contributo di Giampiero Tufilli HR Director ZTE Italia Group Human Resources Department

ZTE è un’azienda multinazionale cinese su territorio italiano, e le implicazioni di questo forte DNA sulla gestione del personale e del business sono molto forti. Da sempre il dipartimento HR ha lavorato per creare un ambiente fortemenete inclusivo che conciliasse le due dimensioni indivisibili della persona: quella professionale e quella personale, vedendole non già come un qualcosa di alternato, ma come un unicum perfettamente integrato. A tal proposito l’accordo sindacale del 12 Luglio del 2019, primo sottoscritto da una azienda cinese in Italia, punta proprio al benessere organizzativo partendo da quello delle proprie persone.

Nel documento sono stati inseriti elementi di grande rilevanza come l’estensione del congedo matrimoniale anche alle unioni civili, la concessione di un ulteriore giorno per la nascita di un figlio, e numerosi altri permessi aggiuntivi a quanto già concesso dal CCNL di riferimento. A completamento di ciò è stata sottoscritta una polizza sanitaria integrativa e accordati a ciascun dipendente 1.590€ di Welfare nel triennio 2021/2023. Con la Gestione della crisi relativa al COVID, inoltre, la già adottata modalità di lavoro agile ha guadagnato maggiore importanza, diventando strumento di cura e salvaguardia della persona ben prima del lockdown. L’azienda infatti ha introdotto tale modalità al 100% da febbraio 2020, nel contempo ha continuato a formare e seguire i propri dipendenti da remoto per ridurre al massimo i disagi della pandemia per loro ed i propri familiari, fornendoli oltretutto di una scorta di mascherine nel periodo di picco dei contagi.

Giampiero Tufilli

HR Director ZTE Italia Group Human Resources Department

