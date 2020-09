Yoga per il welfare in azienda

The Body Lab, centro fitness specializzato a Roma, supporta le aziende nella progettazione e gestione di un programma dedicato al welfare dei dipendenti

TheBodyLab nasce nel 2015 con l’obiettivo di portare specializzazione e qualità nel mondo del fitness offrendo in un’unica location una selezione di discipline e programmi di allenamento mirati, avvalendosi dei migliori partner/marchi del settore. Oggi, che il welfare aziendale è parte integrante del patto tra azienda e lavoratore ed è uno strumento prezioso per migliorare il clima interno e il benessere dei dipendenti stessi, il centro ha deciso di mettere il proprio know-how al servizio delle aziende per disegnare con loro un approccio personalizzato. Le discipline proposte variano tra Yoga, Pilates, Posturale, Tai Chi, Mindfulness e hanno la capacità di ridurre i sintomi fisici e psicologici dello stress e di promuovere il benessere. Il percorso esperienziale proposto e finalizzato a coltivare nella quotidianità le qualità dell’attenzione, migliora la postura, ripristina l’equilibrio dei vari sistemi del corpo migliorando il benessere psico-fisico generale. Inoltre, TheBodyLab propone “Health &Nutrition”, un insieme di servizi complementari all’attività sportiva, finalizzati al raggiungimento di una buona forma fisica. Collaborano, in sinergia con il team istruttori, specialisti in osteopatia, fisioterapia e nutrizione ed operatori qualificati shiatsu e yoga a Roma.

Un corso completo è dedicato anche alla maternità improntato alla preparazione del corpo, della mente e delle emozioni della futura mamma per affrontare serenamente e consapevolmente la gravidanza, il travaglio, il parto e la maternità. Sequenze di pose, respirazione e meditazione, per avere una maternità gioiosa e in salute, imparando a rilasciare tensioni a comando, a mantenere una corretta postura e ad utilizzare coscientemente i muscoli del pavimento pelvico.

Tutte le classi sono a numero chiuso e possono essere svolte in azienda offrendo un servizio di progettazione della location presso la sede aziendale; online in modalità interattiva; stipulando convenzioni con i dipendenti presso la sede di The BodyLab. L’utilizzo sempre più esteso dello SmartWorking (44% popolazione italiana) richiede infatti un supporto mirato per migliorare sia il benessere fisico del dipendente (pensiamo alle posture assunte in un ambiente domestico vs uno lavorativo) che il benessere psichico (il lavoro diviso tra professione, famiglia e gestione della casa) Gli insegnati qualificati, partner del progetto, sono disponibili a tenere le classi in giornate e orari da concordare in base alle richieste dell’azienda.

Inoltre, indagini di mercato avvalorano la proposta di The Body lab: un’indagine condotta online dall’istituto di ricerca Nextplora su un campione rappresentativo della popolazione italiana e commissionato dall’Osservatorio Reale Mutua sul welfare, più di un italiano su tre (42%) si dice interessato e propenso a provare attività come YOGA, MEDITAZIONE, TAI CHI e MINDFULNESS, e il 17% già ha provato a praticarle. Queste attività, anche molto diverse tra loro, hanno in comune la capacità di portare importanti benefici: migliorano l’umore (38%), riducono lo stress (35%), favoriscono la concentrazione (35%) permettono di ottenere anche migliori performance lavorative (24%).

